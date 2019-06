GRECIA PIGNORA LA GERMANIA

martedì 25 giugno 2019La Cassazione e' chiamata a decidere se e' legittima l'azione esecutiva in Italia sui beni della Ferrovia tedesca, promossa dagli eredi delle vittime della strage nazista di Distamo, in Grecia, che chiedono una sponda ai giudici italiani per ottenere il risarcimento dalla Germania. L'idea e' di ristorare le vittime pignorando i beni di Berlino in Italia e per questo l'avvocato Joachim Lau ha promosso la procedura esecutiva davanti al tribunale di Roma sui crediti che la Deutsche Bahn, il colosso statale delle ferrovie tedesche, vanta per la vendita dei biglietti. In gioco ci sono 50 milioni e al momento il procedimento e' fermo perche' i tedeschi hanno presentato ricorso in Cassazione ritenendo illegittima l'esecuzione. Nell'udienza, tenuta questa mattina davanti alla Terza sezione civile, la procura generale ha chiesto di respingere il ricorso tedesco, spiega Lau. E se la Suprema Corte dovesse decidere allo stesso modo, il procedimento di esecuzione potrebbe continuare. La decisione si conoscera' solo nelle prossime settimane, con il deposito delle motivazioni.