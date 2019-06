BIANCOFIORE: ''CHE PALLE!''

martedì 25 giugno 2019''Che palle!''. La stessa Michaela Biancofiore si scusa ''per questa caduta di stile, con un linguaggio che di solito non mi appartiene'' ma la 'pasionaria' FI non riesce a frenare quella che ''oggi mi viene dal cuore come espressione di una semplice cittadina, come una militante 'azzurra' di lungo corso che ha un doppio punto di vista: interno ed esterno, ma con una medesima conclusione''. Il fatto e' che, la menta la deputata e coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige, ''Forza Italia e' diventata attraente quanto fare un tuffo in un mare infestato di meduse, tra veti e controveti incrociati, ricattucci, sotterfugi, potenziali candidati che si' autoscrivono le regole,sedicenti rivoluzionari gattopardeschi, punture tentacolari, correnti, ambizioni di ribalta televisiva e, sullo sfondo, sempre gli stessi burattinai. Grazie, ma anche basta!''. ''Altro che novita', solite liturgie che ci fanno apparire piu' simili al Pd - rincara - che al partito col 'sole in tasca' inventato da Berlusconi 25 anni fa: gagliardo, allegro, sognatore, intrepido, preparato, guascone, interprete vero dell'ansia di cambiamento che esalava - cosi' nel testo - dal Paese. Esattamente come oggi, ma che con questo status quo non siamo in grado di intercettare. Noi che abbiamo tirato sempre la palla piu' lontano avendo chiara la meta, non siamo piu' in grado di farci inseguire piombati dagli interessi personali e non generali''.