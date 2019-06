DURO COLPO ALLA 'NDRANGHETA

martedì 25 giugno 2019Nuovo colpo alla 'ndrangheta in Emilia Romagna. La polizia di Stato ha eseguito sedici arresti nei confronti di presunti appartenenti alle cosche di Cutro che da tempo operano nella regione. Tredici persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari. Gli indagati sono settantasei. Mafia e politica, ancora una volta, vanno a braccetto grazie alla complicità degli 'insospettabili'. Come Giuseppe Caruso, attuale presidente del Consiglio comunale di Piacenza, finito in manette: esponente di Fratelli d'Italia, per gli investigatori è ''appartenente al gruppo mafioso''. Intercettato, si vantava di amicizie e legami. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Bologna a seguito dell'indagine della pm Beatrice Ronchi su richiesta della Dda. Le forze dell'ordine hanno effettuato un centinaio di perquisizioni in tutta Italia. Oltre trecento i poliziotti entrati in azione.Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia ''nessuna tregua e nessuna tolleranza per i boss. Avanti tutta contro i clan''. Nel mirino dell'antimafia c'è la famiglia di 'ndrangheta Grande Aracri, radicata nel Settentrione e, come già emerso dal maxi processo 'Aemilia', parte integrante della cosca dei cutresi. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi spuntano i nomi del boss Francesco Grande Aracri e i figli Salvatore e Paolo, ritenuti ai vertici del clan operante nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Francesco, già condannato per associazione mafiosa, viveva con i figli a Brescello, noto non solo per i film su Peppone e don Camillo ispirati dai libri di Guareschi.