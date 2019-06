OLIMPIADI IN TUTTA LOMBARDIA

martedì 25 giugno 2019MILANO - ''Le Olimpiadi invernali del 2026 dovranno essere un volano turistico e promozionale delle bellezze lombarde e delle eccellenze delle nostre città. Per questo lavoreremo per coinvolgere il più possibile il territorio lombardo, tutto il territorio lombardo, e i suoi capoluoghi. Siamo d'accordo con la proposta depositata in consiglio regionale dal nostro vice capogruppo Andrea Monti per candidare la Villa Reale di Monza a sede di rappresentanza delle delegazioni internazionali e a location per eventi promozionali precedenti come del resto era già accaduto per l'Expo 2015. Ma lavoreremo anche per coinvolgere le altre realtà lombarde, perché vogliamo che questi Giochi siano un grande volano turistico per tutta la nostra Regione che vanta 11 siti Unesco e potrebbe aggiungerne altri prima del 2026''. Così Paolo Grimoldi, segretario nazionale della Lega Lombarda, deputato della Lega e Vice presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati.