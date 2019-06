CIUDADANOS AFFONDA SANCHEZ

martedì 25 giugno 2019MADRID - Fedele alla propria linea politica e irremovibile rispetto l'idea di un compromesso per far governare i socialisti in Spagna, Ciudadanos (Cs) ha confermato che votera' contro l'investitura di Pedro Sanchez. Lo riferisce il quotidiano spagnolo ''El Mundo'', precisando che su tale punto e' intervenuto il segretario generale del partito liberale, Jose' Manuel Villegas, per avvertire che ci sono solo ''due opzioni in campo: accettare la posizione stabilita dalla maggioranza o farsi da parte''. Villegas ha poi spiegato che il primo ministro incaricato ha gia' scelto i suoi alleati di governo, Podemos e gli indipendentisti, ed e' anche chiaro che intende aumentare le tasse e fare ''concessioni'' al nazionalismo, ovvero due politiche nettamente ''contrarie'' ai propositi di Cs. In merito invece alla decisione del consigliere economico Toni Roldan di rassegnare le dimissioni contro la virata a destra della formazione, il segretario di Cs ha ricordato che, lo scorso febbraio, tutti gli iscritti hanno votato all'unanimita' per porre veti su ogni tipo di intesa con i socialisti. A questo punto, Sanchez non ha i numeri per varare il governo e quindi si avvicina di nuovo la possibilità di elezioni politiche anticipate.