SALVINI: SEA WATCH? QUI MAI!

martedì 25 giugno 2019''Attendo con pieno rispetto la sentenza di Strasburgo ma qualunque essa sia il mio atteggiamento non cambia di una virgola. La Sea Watch in Italia non arriva, può restare in mare fino a Natale e Capodanno''. Così il ministro dell'interno Matteo Salvini aggiungendo che ''l'Italia non si fa dettare la linea da una ong che non rispetta le regole e che è pagata da chissà chi''. ''Il mio atteggiamento non cambia neanche se arrivasse la Regina di Svezia - ha poi precisato - Come stabilisce il decreto sicurezza bis, per chi infrange la legge il mezzo verrà sequestrato e rischia una multa fino a 50.000 euro. Ognuno risponde di quel che fa. Io ho ribadito all'ambasciatore olandese che ciò che succede su quella nave sarà responsabilità del governo olandese''. ''La Sea Watch sta utilizzando per scopi politici 42 esseri umani su una imbarcazione da 13 giorni: sono inqualificabili, mettono a rischio la vita delle persone e ho scritto al governo olandese che se succede qualcosa ne risponderanno loro'' ha aggiunto il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una conferenza stampa al Viminale. ''Le autorità olandesi ci hanno detto che abbiamo ragione ma non è un problema loro'', ha concluso Salvini.