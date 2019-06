OLIMPIADI, ALTRI ROSICANO...

martedì 25 giugno 2019E' stata accolta, come prevedibile, con grande delusione sui giornali scandinavi l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina. Il piu' importante quotidiano svedese, l'Aftonbladet titola ''Delusione Svezia, fuori dai Giochi 2026''. La Bild, il piu' venduto quotidiano di Germania, ignora completamente la notizia nella sua versione cartacea, mentre la Berliner Morgenpost pubblica una breve a corredo della foto del presidente del Cio Thomas Bach che mostra il cartello con la scritta Milano-Cortina. Grande spazio, con oltre mezza pagina e una grande foto di Thomas Bach, invece sulla Frankfurter Allgemine Zeitung uno dei piu' importanti quotidiani tedeschi, con un sommarietto pero' velenoso: ''Ci si puo' fidare degli impegni finanziari dell'Italia ? il Cio lo fa. Stoccolma aveva gia' perso la corsa alle Olimpiadi 2026''. Il quotidiano francese L'Equipe ne scrive a pagina 21, e sottolinea nel sommario che ''l'Italia ha largamente dominato con 47 voti a 34 la candidatura svedese''. Il quotidiano francese racconta poi dell'entusiasmo della delegazione italiana, ''dalla olimpionica Diana Bianchedi all'atletico presidente del Coni Malago''' e sottolinea come lo stesso Malago' sia andato a salutare la delegazione svedese e la principessa Victoria ''visibilmente delusi''. Sulla versione online di Marca, quotidiano sportivo spagnolo, la notizia dell'assegnazione dei Giochi e' relegata in taglio bassissimo, senza alcuna connotazione con il titolo ''Milano organizzera' i Giochi invernali 2026'' sotto una piccola foto della delegazione italiana a Losanna. Il basso profilo dei media spagnoli sulla notizia e' confermato dal Mundo Deportivo che non dà neppure la notizia.