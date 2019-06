CIO: 925 MLN USD ALL'ITALIA!

martedì 25 giugno 2019''Abbiamo firmato il contratto e il CIO ci ha annunciato che ci bonifichera' 925 milioni di dollari''. Lo ha svelato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del format ''I Lunatici'' su Rai Radio2. ''Roma e Torino si mangiano le mani? Ci sono cinque dita per mano, ne hanno da mangiare - ha aggiunto Zaia - A me spiace. Roma ha perso una grande occasione, aveva le Olimpiadi estive, sarebbero state una cosa strepitosa. Torino non ha voluto partecipare, si e' chiamata fuori, quindi oggi le Olimpiadi sono Milano-Cortina. E intanto chiariamo una cosa: i soldi li mettono il Veneto e la Lombardia. C'e' una piena collaborazione col Governo. Bisogna rivalutare i grandi eventi sportivi per l'Italia e non pensare che siano solo fonti di malaffare e cose cattive''. In tanti stanno gia' salendo sul carro del vincitore: ''Ora sono tutti per le Olimpiadi, ma potrei girarvi una rassegna stampa su tutti gli insulti che ho preso quando ho lanciato l'idea dell'Olimpiade a Cortina. E invece ce la siamo portata a casa. La forza di Milano era quella di avere Cortina nella candidatura. Lo sport non conosce ideologia politica, mi ha fatto piacere duettare con Sala nella presentazione''.