CORTE UE POLONIA TIRA DRITTO

martedì 25 giugno 2019La sentenza di ieri della Corte di giustizia europea non avra' alcun significato pratico in Polonia. Ne e' convinto il ministro degli Esteri di Varsavia, Jacek Czaputowicz, interrogato sulla questione a ''Polsat News''. Il capo della diplomazia fa riferimento alla sentenza con cui la Corte di giustizia europea ha stabilito che la legge polacca sulla Corte suprema, che riduce l'eta' pensionabile dei suoi giudici, e' contraria al diritto dell'Unione e viola il principio dell'inamovibilita' dei giudici, due concetti che spiegano e dimostrano le accuse alla Ue di essere una gabbia dittatoriale che vuole imporre la volontà di una casta di euroburocrati contro ogni principio di democrazia, dato che la riforma della Corte Suprema polacca è stata votata e approvata in Parlamento a Varsavia da una maggioranza democraticamente eletta. ''Questa sentenza e' stata presentata, ma non avra' un significato pratico in Polonia perche' ci siamo gia' adeguati''. Lo scorso novembre il parlamento polacco ha effettivamente approvato una modifica alla normativa oggetto del contendere, per consentire ai pochi giudici andati in pensionamento per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età il ritorno volontario al proprio incarico. La Commissione europea non ha tuttavia ritirato la procedura ed e' per questo che si e' giunti alla sentenza di ieri. La stampa in Polonia ha deriso la Corte di giustizia Ue per questo assurdo procedimento.