MINIBOT: TESTO DEL CONTRATTO

lunedì 24 giugno 2019I minibot fanno discutere la maggioranza, ma un anno fa erano stati inseriti nel contratto di governo tra M5S e Lega. A pagina 21 del documento sottoscritto dai due partiti, nel capitolo sul fisco viene affrontato il tema dei debiti della Pa. ''Occorre intervenire - si legge - per risolvere la questione dei debiti insoluti della pubblica amministrazione nei confronti dei contribuenti, tenuto conto della portata patologica del fenomeno nel nostro Paese e la necessità di una sua ridefinizione in sede europea ai fini degli indicatori statistici''. ''L'equilibrio del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti - prosegue il passaggio sui debiti della pubblica amministrazione - passa anche dalla parificazione degli strumenti messi a disposizione per l'incasso dei rispettivi crediti''. Sul punto, ''tra le misure concretamente percorribili'', il contratto cita ''l'istituto della compensazione tra crediti e debiti nei confronti della pubblica amministrazione, da favorire attraverso l'ampliamento delle fattispecie ammesse, e la cartolarizzazione dei crediti fiscali, anche attraverso strumenti quali titoli di Stato di piccolo taglio, anche valutando nelle sedi opportune la definizione stessa di debito pubblico''.