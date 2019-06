GERMANIA BUTTA GIU' BORSE UE

lunedì 24 giugno 2019Effetto Germania sulle Borse europee: l'allarme conti di Daimler (-4,5%), che piega il settore auto, e la delusione per l'Ifo, che ha misurato il morale delle imprese tedesche, stanno portando in rosso tutti i listini dopo una prima parte di mattinata in cauto rialzo. Piazza Affari, che sconta pero' lo stacco cedole, arretra dello 0,4%. Francoforte cede lo 0,5% cosi' come Madrid. Piatta Londra, -0,1% Parigi. Sul Ftse Mib, oltre al calo delle societa' che scambiano ex dividendo (Poste, Hera, Prysmian, Terna e Snam mentre Exor guadagna), soffrono Recordati e Amplifon ma soprattutto i bancari. Realizzi per Telecom(-1,1%) dopo l'exploit di venerdi' innescato dall'avvio ufficiale dei negoziati con Open Fiber e Cdp sulla rete unica. Lo spread BTp-Bund resta in leggero calo rispetto a venerdi', ma sopra quota 240 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,13% (2,17% venerdi' sera). L'euro sfiora 1,14 dollari. Petrolio ancora in rialzo a 58 dollari al barile nel Wti agosto e a 65,3 dollari nel Brent agosto