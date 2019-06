GRECIA VUOLE UN NUOVO DRAGHI

lunedì 24 giugno 2019BERLINO - ''Il 'what ever it takes' di Draghi e' un'eredita molto positiva per il suo successore'': lo ha detto Yannis Stournaras, governatore della banca centrale greca in un'intervista alla testata tedesca Handelsblatt. ''Non dimentichiamo che l'architettura dell'eurozona, nonostante i grandi progressi, negli ultimi anni e' ancora incompiuta. Per questo la Bce e il suo presidente deve fare di tutto nel caso dello scoppio di una nuova crisi'' ha proseguito Stournaras. In particolare ''l'unione bancaria e' un passo decisivo per il completamento dell'architettura dell'unione monetaria europea - prosegue il governatore greco. E un'assicurazione sui depositi europea e' un passo ancora piu' importante che ancora manca. Un sistema simile puo' migliorare la stabilita' al sistema bancario nell'euro-zona. Sarebbe una misura in direzione della condivisione del rischio''. La Germania e' contraria, continua Stournaras, ma alla fine ne avrebbe da guadagnare perche' ''sarebbe per tutti una situazione win-win''.