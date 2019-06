LIBRA SPAVENTA FINANZA

lunedì 24 giugno 2019La Banca dei regolamenti internazionali (Bri) e' preoccupata da ''Libra'', la valuta digitale che Facebook intende introdurre per i propri utenti. Lo riferisce oggi il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', secondo cui, ''mentre le imprese digitali offrono sempre piu' servizi finanziari, la Bri vuole vigilare sui rischi, che non riguardano soltanto la stabilita' finanziaria''. Per quanto riguarda in particolare ''Libra'', a destare la preoccupazione della Bri e' il ''collegamento tra lacune nei dati su Facebook e il mezzo di pagamento''. Per la Bri, nell'esame delle valute digitali, si deve concentrare l'attenzione su ''concorrenza, consumatori e protezione dei dati''. Le grandi societa' digitali potrebbero, infatti, ''abusare del loro potere di mercato per rendere difficile ai loro clienti la scelta dei loro concorrenti o per poter eliminare potenziali competitori''. Inoltre, vi e' il rischio di un ''abuso dei dati per generare ulteriori profitti'' da parte delle grandi societa' di internet che emettono valute digitali.