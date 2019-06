AMMINISTRATIVE: LE PEN VINCE

lunedì 24 giugno 2019PARIGI - Per le elezioni municipali del 2020 il Rassemblement National di Marine Le Pen punta sui rappresentanti locali dei Repubblicani. Lo scrive il quotidiano francese ''Le Monde'', spiegando che il partito di estrema destra vuole scommettere su delle alleanze con la destra moderata. ''Lancio un appello vibrante da La Rochelle a tutti coloro che, nei Repubblicani, attraversano una crisi profonda'', ha detto Marine Le Pen in occasione di un meeting del suo partito che si e' tenuto il 16 giugno scorso. Il Rassemblement National punta sulla crisi che stanno attraversando i Repubblicani per attirare a se' il maggior numero di rappresentanti locali. Una strategia adottata anche da La Republique en marche di Macron, ma con esisti molto più incerti. ''Siamo veramente in un'incognita, sulle alleanze possibili a sinistra e a destra'', spiega il sociologo Sylvain Crèpon. Complessivamente i rappresentanti dei Repubblicani dovrebbero resistere in parte alle sirene del Rassemblement National, perchè molti sindaci potrebbero cogliere l'invito di Le Pen per non perdere il loro posto e soprattutto imprimere quella svolta che molti francesi scesi in piazza in questi mesi contro Macron si aspettano. Il direttore del dipartimento opinioni dell'istituto di sondaggi Ifop, Jerome Fourquet, non si aspetta un'ondata ''spettacolare'' del Rassemblement National, ma con ogni probabilità una netta vittoria.