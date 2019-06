CRISI GAS METANO PER EUROPA

lunedì 24 giugno 2019Sull'Europa pesa lo spettro di una crisi del gas. A suggerire questa ipotesi e' lo stato (precario) della Ukrtransgaz, l'operatore ucraino del sistema dei gasdotti. Stando a quanto pubblicato oggi da Nezavisimaia Gazeta, infatti, l'Ukrtransgaz ''non ha una capacita' finanziaria sufficiente'' ad acquistare gas nei volumi necessari per mantenere le infrastrutture di trasporto - leggi gasdotti - in condizioni di lavoro e ora ''c'e' il rischio di una sospensione'' delle forniture. L'Ukrtransgaz, d'altra parte, ha gia' denunciato in una nota pubblicata sul sito la penuria delle scorte nei suoi magazzini sotterranei: circa 152 milioni di metri cubi di gas laddove il fabbisogno mensile e' di circa 240 milioni. Per far funzionare correttamente i gasdotti sono necessari, nel periodo estivo, circa 720 milioni di metri cubi di gas ma la societa' non sarebbe riuscita a piazzare i 12 appalti per accaparrarsi gli 880 milioni di metri cubi previsti, a quanto pare a causa dei dubbi riguardo la sua tenuta finanziaria.