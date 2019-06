CHI SI CANDIDA, ADDIO TOGA

lunedì 24 giugno 2019Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in una intervista a ''La Verita''', deve aver pensato in questi giorni che lo scandalo del Csm senza di lui non sarebbe scoppiato. ''Se vuol dire che l'inchiesta e' emersa grazie all'uso del trojan, non posso che confermare. Pero' non posso entrare nel merito di cio' che e stato rivelato. Per obblighi legati al mio ufficio. Non posso pronunciarmi sul merito del dibattito. C'e' un procedimento in corso, e io sono titolare, insieme alla Procura generale di Cassazione, dell'azione disciplinare''. Puo' intervenire sul senso di quanto emerge dall'inchiesta? Lo ha fatto anche Sergio Mattarella. ''Certo. Lo scenario che ci si e' rivelato e' molto grave, noi dobbiamo dare due risposte. La prima e' la sanzione dei comportamenti individuali censurabili emersi nel corso dell'inchiesta''. E la seconda? ''E' cio' a cui stiamo lavorando da molto prima che emergessero gli incontri notturni tra politici e membri togati: la riforma della magistratura e del Csm. Ossia il grande intervento che abbiamo promesso agli elettori per sbloccare la macchina della giustizia in Italia. La mia idea e' semplice: sono convinto che vada chiusa, sbarrata, qualsiasi porta girevole tra politica e magistratura. Innalzando un muro. Ogni magistrato puo' legittimamente candidarsi, perche' e' un diritto costituzionale. Ma deve sapere che quello e' un viaggio senza ritorno. Se ti candidi deve essere chiaro che rinunci alla toga e abbandoni definitivamente la magistratura''. I giornali scrivono di una crisi imminente. ''Io sono reduce da un vertice di maggioranza sulla riforma della giustizia. Posso dire che il clima e' molto positivo''.