FT: UE EVITERA' LA PROCEDURA

lunedì 24 giugno 2019BRUXELLES - Bruxelles mette in pausa le sanzioni sul bilancio italiano''. E' il titolo scelto dal Financial Times secondo il quale ''l'Ue teme un aumento della tensione politica nel chiedere una risoluzione sul debito''. Il giornale citando due funzionari Ue spiega che ''Bruxelles si asterra' dal lanciare la procedura, dando tempo al governo populista di Roma di raggiungere un accordo ed evitare di essere colpito dalle sanzioni''. Secondo il quotidiano della City ''la Commissione Ue non avviera' formalmente la procedura quando il collegio si riunira' domani nella speranza che Roma riveda i suoi piani di spesa e disinneschi un nuovo scontro con Bruxelles'', scontro che ''rischia di provocare nuovi timori per gli investitori''. L'opportunita' o meno di ''avviare una procedura di infrazione e' legata alla polarizzata politica interna italiana'', con il ''governo diviso tra i moderati Conte e Tria e gli intransigenti come Salvini''. In questa prospettiva i ''funzionari Ue e i governi della eurozona sono prudenti nell'acuire tensioni con l'Italia che rischierebbero di ingigantire Salvini''. Nella sostanza, la Ue si è resa conto che non potrebbe vincere, nello scontro con il governo italiano e le conseguenze per la Ue sarebbero nefaste.