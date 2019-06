FEDRIGA: SOSPENDERE SCHENGEN

lunedì 24 giugno 2019TRIESTE - Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha parlato questa mattina dell'immigrazione sulla rotta balcanica: ''Non accuso la Croazia, dico che la Croazia deve fare il suo mestiere, ma anche l'UE deve intervenire. Tutti i Paesi su quella rotta devono fare filtro e bloccare. Siamo arrivati a questa situazione surreale, dove quando siamo confine sul mare la responsabilità deve vedersela l'Italia, quando si tratta di confine terrestre dobbiamo comunque vedercela da soli. Adesso partiranno i controlli congiunti con la Slovenia. Se io anche mettessi tutto il confine pieno di poliziotti ogni metro, se il poliziotto vede che sta arrivando l'immigrato irregolare che chiede di voler fare la domanda di protezione umanitaria in Italia, il poliziotto è costretto dalle leggi a farlo entrare in Italia. La Serracchiani che insegna come gestire l'immigrazione è come Jack lo squartatore che insegna a salvare vite umane. I problemi vengono proprio dall'amministrazione Serracchiani. In una situazione emergenziale bisogna prendere posizioni forti, se ci sarà la collaborazione di tutti non sarà necessario sospendere Schengen''.