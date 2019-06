TOTI: FORZA ITALIA CAMBIERA'

lunedì 24 giugno 2019GENOVA - ''E' evidente che il presidente Berlusconi avra' sempre una parola importante all'interno, ma nel momento in cui ci sara' una collettivita' di persone scelte in modo democratico che si esprimera', la linea politica del partito si fara' negli organismi assembleari e il coordinatore sara' tenuto a portarla avanti''. E' il progetto di riforma di Forza Italia del presidente della Regione Liguria e coordinatore del partito Giovanni Toti indicato ad Agora' su Rai3. Toti parla di ''organi rappresentativi scelti dal basso non solo dagli iscritti e dai militanti di Forza Italia, ma anche da tanti simpatizzanti e aderenti a liste civiche'' con un'agenda politica del partito non piu' dettata dall'alto ma da ''un'assemblea rappresentativa molto vasta e composta da tante anime, che poi avra' un suo coordinatore''.