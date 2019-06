SONDAGGIO: CDX QUASI AL 50%

giovedì 20 giugno 2019La Lega continua a crescere dopo le europee, sale al 35,% con un +1,4%, e la sua galoppata trascina il centrodestra a sfiorare il 50% delle intenzioni di voto. E' il dato chiave della Supermedia della settimana, che trova M5s in ripresa rispetto alle europee con il 17,9% (+0,8%) al pari del Pd che raggiunge il 23,5% (+0,8%). L'avanzata della Lega nel centrodestra compensa il calo di Forza Italia che scende al 7,5% cedendo l'1,3 (quasi esattamente cio' che il Carroccio guadagna). La coalizione si avvantaggia anche dell'avanzata di Fratelli d'Italia che si posiziona al 6,7% (+0,3%), e raggiunge cosi' il 49,9% dei consensi. In parallelo, l'espansione della Lega fa bene anche alla maggioranza di governo che, contando anche il recupero dei 5 stelle, gode del 53,5% dei consensi (+2,2%). Nel centrosinistra, oltre al Pd e' in ripresa anche La Sinistra (ex Leu) che sale all'1,9% (+0,2%). L'opposizione di centrosinistra in Parlamento complessivamente si attesta al 28,2% con un incremento dello 0,6%. Regrediscono +Europa (al 2,8% con -0,3%) e i Verdi (all'1,8% con -0,5%).