COMMERZBANK SCONSOLATA...

giovedì 20 giugno 2019BERLINO - Scrive oggi sul quotidiano tedesco Handelsblatt, Joerg Kraemer, capo economista di Commerzbank: ''L'esecutivo italiano intende tagliare notevolmente le tasse e cancellare un aumento dell'Iva concordato con l'Ue. Inoltre, la possibile introduzione dei minibot come valuta parallela minaccia di violare la normativa europea che dispone come l'euro sia l'unica moneta a poter circolare nell'Ue. In questa situazione, la Commissione europea sbaglia se pensa di poter costringere l'Italia ad adottare politiche di bilancio sensate. Due scenari sono possibili. In primo luogo, il confronto tra Commissione e Italia potrebbe concludersi con un accordo che sarebbe un trionfo per Matteo Salvini, leader della Lega, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno. In caso di nuove elezioni, Salvini formerebbe un alleanza con Forza Italia e altri partiti di destra per un nuovo governo che continuerebbe ad adottare politiche di bilancio irresponsabili. In alternativa, la Commissione europea potrebbe adottare la procedura di infrazione per disavanzo eccessivo contro l'Italia, ma sarebbe una vittoria di Pirro. Gli elettori italiani diventerebbero ancora piu' contrari all'Ue, perche' non vogliono che le politiche economiche del proprio paese vengano messe al bando in maniera non democratica. Pertanto, in Italia i populisti rafforzerebbero le loro posizioni contro l'Ue e certamente non attuerebbero le riforme (che la Troika nel caso vorrebbe imporre). Per tali motivi, conclude Kraemer, e' indifferente chi prevarra' nel confronto sul bilancio tra Commissione europea e Italia e una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti del paese sarebbe controproducente''.