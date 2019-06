SARKOZY, PROCESSO:CORRUZIONE

giovedì 20 giugno 2019PARIGI - L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, sara' processato per corruzione di un alto magistrato, Gilbert Azibert. Lo scrive la stampa transalpina, spiegando che ieri e' stato respinto il ricorso presentato dai legali di Sarkozy. Mai nella storia della Quinta Repubblica francese un ex capo dello Stato e' finito sotto processo per un simile capo d'accusa. Nel 2014 gli inquirenti che stavano indagando sui presunti finanziamenti libici della campagna elettorale di Sarkozy del 2007 hanno scoperto che l'ex presidente aveva un telefono cellulare con una scheda prepagata utilizzato per comunicare solamente con il suo avvocato, Thierry Herzog. Attraverso il suo legale, Sarkozy avrebbe cercato di ottenere informazioni da Gilbert Azibert su un'inchiesta che lo riguardava, promettendo in cambio al magistrato un posto nel principato di Monaco. Al termine della fase istruttorio i giudici hanno deciso di aprire un processo nel marzo del 2018 per ''corruzione e ''traffico di influenze''. Secondo il quotidiano francese ''Le Monde'', Sarkozy comparira' in tribune entro il prossimo mese, insieme a Herzog e ad Azibert.