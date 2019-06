TORY & LA BUFALA STEWART...

giovedì 20 giugno 2019E' piena di colpi di scena la competizione in corso nel Regno Unito per succedere a Theresa May come leader del Partito conservatore e primo ministro. Nella giornata di ieri 19 giugno, l'ultima votazione dei 313 deputati Tory ha messo fine alla corsa del ministro del Commercio internazionale Rory Stewart, lo ''outsider'' che fino a poche ore prima sembrava destinato, ma solo dagli organi di stampa anti Brexit come Repubblica e Corriere della Sera in Italia e Guardian in Gran Bretagna ad essere lo sfidante finale del candidato favorito Boris Johnson, gia' sindaco di Londra e ministro degli Esteri. Nel voto dei deputati conservatori del 18 giugno scorso, Stewart aveva raddoppiato i voti da 19 a 37 ed era dato in forte ascesa dalla stampa amica. Tuttavia, i consensi ottenuti ieri dal ministro del Commercio internazionale sono stati 10 di meno e cosi' Stewart e' stato escluso dall'ultima fase del processo di nomina del leader dei Tory. In lizza restano quindi quattro candidati: Johnson con 143 voti, il ministro degli Esteri Jeremy Hunt con 54, il ministro dell'Ambiente Michael Gove a 51 ed il ministro dell'Interno Sajid Javid a 38. Nella serata di oggi, i deputati Tory selezioneranno i due finalisti che nel corso de prossimol fine settimana saranno sottoposti alla scelta di tutti i circa 160 mila iscritti al Partito conservatore. Il nome del vincitore verra' annunciato il 23 giugno prossimo.