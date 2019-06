FONTANA: AUTONOMIA IN CDM!

giovedì 20 giugno 2019MILANO - ''Se è stato dato via libera nel prossimo consiglio dei ministri si porti il documento pronto e si inizino ad affrontare i singoli punti''. Lo ha affermato Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, a margine di Innovation Days questa mattina a Milano. ''Il resto sono sciocchezze - ha continuato-. Ci devono dire si o no. Salvini ha dato il via libera''. Secondo Fontana non si è fuori tempo massimo. ''Credo - ha aggiunto-che si sia assolutamente nelle condizioni di affrontare la riforma. Abbiamo finito il lavoro, abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare. Adesso è soltanto una scelta politica. Credo -ha sottolineato- che sia la serietà di questo governo che si dimostrerebbe nel momento in cui venire portata avanti questa riforma, che - ha spiegato -non comporterebbe alcuno squilibrio finanziario per il nostro paese ma darebbe la possibilità ai territori di essere più efficienti e di avere un'organizzazione più semplice e vicina alle esigenze dei cittadini, più capace di dare risposte. Se si lavora bene -ha concluso-, si può risparmiare, e con i soldi risparmiati si possono fare altri investimenti e dare altri servizi ai cittadini''.