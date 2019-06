USA:SIRIANO PREPARAVA STRAGE

giovedì 20 giugno 2019Un rifugiato siriano è stato arrestato negli Stati Uniti dall'Fbi perché sospettato di preparare un attacco contro una chiesa a Pittsburgh, in Pennsylvania, per conto dello Stato islamico. Mustafa Mousab Alowemer, questo il nome del 21enne, era arrivato dalla Siria come rifugiato ad agosto del 2016. Il vice-ministro della Giustizia, John Demers, e il procuratore federale di Pittsburgh, Scott Brady, riferiscono che il giovane aveva intenzione di prenderfe di mira una chiesa nel quartiere di North Side. ''Prevedeva di attaccare una chiesa in nome dell'Isis, un attacco che avrebbe potuto uccidere e ferire molta gente'', ha riferito un responsabile dell'Fbi, Michael MCGarrity, aggiungendo che il Bureau ''prende estremamente sul serio gli attacchi contro le chiese e altre istituzioni religiose''. Il sospettato avrebbe inviato dei documenti relativi alla chiesa e all'uso di esplosivi a un uomo che riteneva fosse un simpatizzante dell'Isis: si trattava invece di un agente della polizia federale americana. Oltre a comunicare tramite messaggi e social network, avrebbe incontrato questo agente quattro volte fra aprile e giugno e gli avrebbe confidato il suo appoggio all'organizzazione jihadista. Il 21enne avrebbe anche scritto un ''piano in 10 punti'' in cui forniva i dettagli dell'operazione: contava di portare gli esplosivi in uno zaino e preparare delle mappe del posto in cui erano marcate le vie di accesso. Avrebbe dovuto incontrare l'agente dell'Fbi sotto copertura un'ultima volta mercoledì, mentre l'attentato era previsto per una data non precisata a luglio. L'uomo è stato accusato di tentato sostegno a organizzazione terroristica e altri due capi d'accusa. Rischia l'ergastolo.