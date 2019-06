PROPOSTE DELL'ITALIA ALLA UE

giovedì 20 giugno 2019L’Italia ''adotterà una politica di bilancio attenta e coerente, nella consapevolezza tuttavia che occorre con urgenza dotarsi di un sistema di regole più idoneo a garantire ai cittadini europei pace sociale e crescita sostenibile.Per questo, sottoporrò all’attenzione degli interlocutori europei alcune proposte specifiche e concrete per l’Eurozona''..Lo scrive nella lettera all'Ue il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.''Ritengo utile prevedere una fiscal stance, volta a sostenere la domanda interna e a ridurre gli squilibri macroeconomici'' poi ''occorre strutturare un bilancio dell’eurozona più ambizioso in termini di risorse e di obiettivi, tra i quali inserire la stabilizzazione ciclica, la crescita di lungo termine e la convergenza tra i Paesi. La somma di 17 miliardi di euro appare decisamente insufficiente''. Inoltre, ''reputo urgente introdurre un sistema efficace di eurobond'' su cui ''non si può partire con uno schema transitorio'' e non è rimandabile la realizzazione un’unione bancaria'' così come ''regole più efficienti per la gestione delle crisi bancarie. Su questi temi l’Italia è pronta a fare la propria parte, per costruire un’Europa più vicina ai cittadini, più forte, più solidale, più giusta''.