BCE: EUROZONA VA MALE

giovedì 20 giugno 2019FRANCOFORTE - I nuovi dati e i risultati delle ultime indagini della Bce segnalano ''una crescita lievemente più moderata nel secondo e nel terzo trimestre di quest'anno'' nell'eurozona rispetto al primo trimestre ''in un contesto caratterizzato da una più debole dinamica della domanda estera''. Lo scrive la Bce nel suo Bollettino, che ribadisce le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro già annunciate con la riunione di politica monetaria, che prevedono una crescita annua del Pil in termini reali pari all’1,2% nel 2019 e all’1,4% nel 2020 e nel 2021. ''I rischi per le prospettive di crescita nell’area dell’euro - precisa la Bce - restano orientati al ribasso per via delle perduranti incertezze connesse a fattori geopolitici, alla crescente minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti''. Nella sostanza, la Bce segnala l'arrivo di un periodo di crisi dell'eurozona che durerà al minimo sei mesi.