SALVINI: RIFORMA DELLA RAI

mercoledì 19 giugno 2019''Sulla Rai penso sia finalmente giunto il momento di entrare nel merito del vero cambiamento, quindi tagliare i megastipendi e ridiscutere anche il modello organizzativo della Rai, premiando i tantissimi lavoratori interni che sono assolutamente professionisti eccellenti e non si capisce perché occorra sempre affidarsi ad agenti esterni, a produzioni esterne. Milioni e milioni, magari perché Tizio e amico di Caio, è cugino di Sempronio, è stato l'amante, l'amico, il cugino. No. Ci vuole merito. Merito anche nella pubblica amministrazione''. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in un diretta Facebook. ''Una grande riforma a cui stiamo lavorando - ha sottolineato il vicepremier - è portare il merito nella pubblica amministrazione e la Rai è una grande azienda pubblica. Ci sono tanti dipendenti pubblici che lavorano bene e dovrebbero essere premiati e incentivati nel loro lavoro, ce ne sono altri che non fanno assolutamente nulla e dovrebbero poter essere licenziati come capita nelle aziende private. Questo è l'obiettivo. Sarà facile da ragigungere? No. Ma a noi le cose facili non piacciano''.