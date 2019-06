ITALIA: LAVORO CRESCE BENE

mercoledì 19 giugno 2019Nel primo trimestre 2019 registrato un discreto aumento dell'occupazione sia rispetto al quarto trimestre 2018 sia su base annua. Lo ha rilevato l'Istat in un rapporto pubblicato stamattina sulle tendenze dell'occupazione. Proseguita la crescita tendenziale dell'occupazione dipendente in termini sia di occupati (+0,5%, Rilevazione sulle forze di lavoro) sia di posizioni lavorative riferite ai settori dell'industria e dei servizi (+1,7%, Istat, Rilevazione Oros). Lo stesso andamento si e' riscontrato nei dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tratti dalle comunicazioni obbligatorie rielaborate (+376 mila posizioni lavorative nel primo trimestre 2019 rispetto al primo del 2018) e nei dati dell'Inps-Uniemens riferiti alle sole imprese private (+351 mila posizioni lavorative al 31 marzo 2019 rispetto al 31 marzo 2018). L'aumento tendenziale delle posizioni lavorative dipendenti ha interessato tutte le classi dimensionali d'impresa. Il lavoro indipendente, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat, ha mostrato una crescita sia congiunturale (+7 mila occupati, +0,1%), dopo un calo quasi ininterrotto dal primo trimestre 2017, sia su base annua (+52 mila occupati, +1,0%) per il quarto trimestre consecutivo. Queste dinamiche si sono sviluppate in un contesto di lieve aumento congiunturale del Pil (+0,1%).