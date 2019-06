LA LONDRA VIOLENTA DI KHAN

mercoledì 19 giugno 2019LONDRA - Continua a scorrere in sangue per le strade delle periferie di Londra: un uomo attorno ai 30 anni e' morto nelle scorse ore in seguito a un accoltellamento, portando a 5 il totale delle persone uccise in sei giorni nella capitale britannica, con un sindaco laburista che avrebbe dovuto evitare i conflitti etnici in città, che invece sono aumentati. In questo episodio, avvenuto nel sobborgo di Barnet al culmine di una rissa, forse un regolamento di conti fra gang, altri tre uomini - fra i 20 e i 30 anni - sono rimasti feriti non gravemente, come riferiscono i media citando Scotland Yard. La polizia ha intanto aperto l'ennesima indagine. Il totale degli omicidi (specialmente all'arma bianca) - a Londra come in altre aree urbane del Regno - ha avuto un'impennata negli ultimi anni, da quando è sindaco Khan al punto che le autorita' hanno ammesso di trovarsi di fronte a ''un'emergenza nazionale''. Il fenomeno, che ha alimentato anche una polemica personale a distanza innescata dal presidente americano Donald Trump contro il sindaco della metropoli sul Tamigi, Sadiq Khan, laburista e di radici musulmane, si concentra soprattutto nelle periferie, fra i giovani delle minoranze etniche, in uno scenario raggelante, nel quale domina il permessivisimo e il disinteresse del primo cittadino.