FAZ: SUCCESSO SALVINI IN USA

mercoledì 19 giugno 2019BERLINO - La prima visita a Washington del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, compiuta ieri 18 giugno, e' stata un successo, nonostante il politico italiano non sia stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E' quanto si legge sul quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', che nota come Salvini abbia incontrato alla Casa Bianca il vicepresidente Mike Pence dopo essere stato ricevuto dal segretario di Stato, Mike Pompeo. Durante al visita a Washington, il titolare del Viminale ha assicurato che il governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) continuera' fino alla regolare scadenza della legislatura nel 2023, respingendo le ipotesi di una prossima crisi. Secondo la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', a Washington Salvini si e' presentato come ''uno statista, su cui gli Stati Uniti e altri paesi possono fare affidamento''. Per quanto riguarda i rapporti con gli Usa, Salvini ha affermato l'Italia intende essere il loro partner principale nell'Ue. ''In un momento in cui le istituzioni europee sono fragili e in continuo mutamento, l'Italia sara' il partner piu' affidabile, efficace, sincero e credibile degli Stati Uniti'', ha dichiarato il leader della Lega. Per Salvini, infine, l'Italia e' il piu' grande paese europeo con cui gli Stati Uniti ora possono e dovrebbero impegnarsi in un dialogo''.