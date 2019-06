TUNISINO PICCHIA POLIZIOTTI

mercoledì 19 giugno 2019MESTRE - Un cittadino tunisino ha aggredito, a Mestre, prima l'autista del trasporto pubblico (Actv), che ha tentato anche di rapinare, e poi gli agenti delle Volanti che lo hanno alla fine arrestato. Gli agenti intervenuti prontamente sul posto, su segnalazione dell'autista, hanno rintracciato e fermavano l'aggressore che risultava essere di 35 anni che all'atto del controllo ha aggredito verbalmente e fisicamente i poliziotti. L'uomo si e' tolto la maglietta con fare provocatorio dicendo: ''lasciatemi andare via, uccidetemi'', per poi scagliarsi violentemente contro un agente colpendolo al viso. Nella circostanza, al fine di preservare la sua ed altrui incolumita', i poliziotti hanno ammanettato il tunisino e lo hanno arrestato in flagranza di reato. L'uomo anche nell'auto di servizio ha dato in escandescenza e una volta giunto in Questura ha continuato ad inveire contro gli agenti sputando loro contro. L'uomo, essendosi ferito, e' stato portato per le medicazioni in ospedale e sia nel viaggio che nel nosocomio ha continuato nel suo comportamento aggressivo. Secondo gli esami clinici e' risultato positivo all'uso di stupefacenti (cocaina) e con un alto tasso alcolemico. Lo straniero e' risultato anche inadempiente all'Ordine del Questore di Venezia di lasciare il territorio dello Stato italiano. L'uomo, poi processato, ha visto il giudice convalidare l'arresto condannandolo alla pena di due anni e due mesi di reclusione e 440 euro di multa, pena sospesa con conseguente immediata scarcerazione. Semplicemente pazzesco.