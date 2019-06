UNIVERSITA' ITALIANE AL TOP

mercoledì 19 giugno 2019L'universita' italiana cresce a livello internazionale: terza in Europa, settima al mondo. Nella nuova edizione della classifica QS World University Ranking, una delle piu' note e prestigiose classifiche universitarie al mondo, il sistema universitario italiano vede 34 atenei rappresentati, 4 in piu' rispetto all'anno scorso (Politecnico di Bari, Universita' degli Studi di Salerno, Universita' degli Studi di Udine, Universita' degli Studi di Parma). A livello europeo l'Italia supera Francia e Spagna e si colloca dietro Regno Unito e Germania, per numero di universita' presenti. A livello globale e' nella top 10 delle nazioni piu' rappresentate. Tra i 34 atenei che compaiono nel ranking, inoltre, ben 14 hanno migliorato la loro posizione rispetto alla precedente edizione, mentre 11 sono rimasti stabili. Nel suo complesso, il sistema universitario italiano mostra ottimi risultati in particolare negli indicatori che misurano la Reputazione Accademica e le Citazioni dei risultati di ricerca (tra i piu' importanti indicatori del ranking: insieme compongono il 60% della valutazione complessiva).