WHATSAPP E' VM16. LO SAPETE?

mercoledì 19 giugno 2019In seguito al caso di Lodi, dove un pedofilo si fingeva bambina su una chat e ha abusato di tre piccole, la ''Fondazione Carolina'', dedicata a Carolina Picchio - la quattordicenne che si suicido' a Novara dopo essere stata vittima di cyberbullismo - lancia un manifesto per richiamare istituzioni e colossi del web alle proprie responsabilita'. Quella di Lodi e' ''una storia terrificante che spaventa genitori e insegnanti. Eppure i media preferiscono soffermarsi sulle 'capacita' di manipolazione del criminale', piuttosto che informare l'opinione pubblica sulle responsabilita' e sulle violazioni che sottendono questo caso'', osserva Ivano Zoppi, direttore della Fondazione. ''A undici anni non si puo' stare su WhatsApp. Neppure a 13 - prosegue - L'eta' minima per frequentare la chat piu' diffusa a livello globale, per gli Stati dell'Unione europea e' pari a 16 anni''. ''Cosa fanno i socialnetwork per rispettare questa direttiva? Cosa fanno i colossi del web per contrastare le false identita' nel web?'', incalza Paolo Picchio, papa' di Carolina, evidenziando che ''in una chat di gruppo, mentre si gioca su internet, all'interno di un social network, ogni ''amico online'' dovrebbe corrispondere ad una persona reale, conosciuta e coetanea dei propri figli. Invece sono i genitori stessi ad iscrivere i priori bambini sui social... 'cosi' stanno buoni'''.