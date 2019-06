TRUMP GALVANIZZA LE BORSE

martedì 18 giugno 2019Le Borse accelerano dopo il tweet del presidente Usa, Donald Trump, che ha annunciato un incontro con Xi Jinping, a margine del prossimo G20 la prossima settimana. Milano balza del 2,2%, Parigi del 2,1%, Francoforte del 2% in conseguenza del balzo di Wall Street, con l'indice Dow Jones in rialzo dell'1,3%. I mercati europei erano modestamente in rialzo dopo le parole di Mario Draghi che ha ipotizzato nuovi stimoli se l'economia europea non mostrerà segnali di miglioramento, ma con Trump hanno accelerato di colpo. ''Ulteriori tagli dei tassi di interesse e misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale rimangono parte degli strumenti a nostra disposizione'', ha detto il presidente della Bce, e il quantitative easing ''ha ancora uno spazio considerevole'' ha aggiunto. A beneficiare delle dichiarazioni accomodanti da parte di Draghi mariginalmente anche i nostri titoli di Stato, con lo spread che era già in discesa dalla mattina e poi in ulteriore decremento, sotto la soglia dei 240 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è portato al 2,089%, sui minimi da aprile 2018. Sul mercato valutario l'euro però si è svalutato a 1,1187 sul dollaro, con questo facendo aumentare la boletta petrolifera dell'eurozona, dato che il greggio è quotato in dollari. E su Twitter il presidente degli Usa, Donald Trump, non le manda a dire: ''Mario Draghi ha appena annunciato che potrebbero esserci più stimoli e questo ha subito fatto scendere l'euro contro il dollaro, rendendo ingiustamente più facile, per loro, competere con gli Stati Uniti. La stanno passando liscia da anni, insieme alla Cina e altri''.