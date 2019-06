BORGHI: PROCEDURA PER COSA?

martedì 18 giugno 2019''La Procedura d'Infrazione? Non c'e' mai stata una procedura per debito nella storia della Ue''. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, cosi' Claudio Borghi, deputato della Lega. ''Ad una sanzione senza precedenti dovrebbe corrispondere una violazione senza precedenti. Secondo i loro calcoli noi siamo fuori dello 0.2% dal prodotto potenziale, che nessuno sa cosa sia, e siamo sotto al 3%, quando la Francia fa il 3.5%'', sottolinea Borghi, secondo cui ''andar li' a fare a guerra tanto per farla e' un conto. L'importante e' che non ci costringano a far cose che danneggino i cittadini''. Cosa intende dire? ''Che se l'Unione Europea ci dice: ''non ti faccio fare la procedura d'infrazione se aumenti l'Iva'', noi gli diciamo di farci la procedura'', osserva. ''Secondo lei essere filoeuropei aiuterebbe ad evitare situazioni come questa?'', viene chiesto a Borghi ''Esserlo finora non ha portato molto bene. In Europa secondo me hanno detto: ''tanto questi sono filoeuropei. Italia, per piacere, pulisci un po' il bagno''. E per molti anni la dignita' del Paese e' andata a finire malissimo''. E oggi? ''Cominciamo a farci valere. Non puliamo niente, gli ridiamo la scopa e gli diciamo: l'Italia e' un paese importante nell'economia dell'Ue. Siamo quelli che paghiamo e, cortesemente vorremmo una suite'', spiega.