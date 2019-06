MINIBOT ILLEGALI? FALSO.

martedì 18 giugno 2019''Ci vuole una grande pazienza, non so perche' la pensi cosi', quando potremo fare una riunione gli spiegheremo che non e' cosi'. Il Ministro dell'Economia deve fare quel che il programma di governo, che lui ha visto e sottoscritto, dice''. Lo afferma su Rai Radio1, Claudio Borghi, deputato della Lega commentando Tria che sui minibot ha detto che sono ''illegali''. Secondo Borghi il ministro ''non li ha ancora capiti. Non sono illegali, perche' nessuno e' obbligato ad accettarli. Gli faremo cambiare idea''. Taglio tasse e MINIBOT, a meno che il ministro dell'Economia Tria non abbia ''un'idea diversa'' e migliore. Ed è Matteo Salvini che alza il pressing sul collega Giovanni Tria. Lasciando l'assemblea di Confcommercio questa mattina, dove ha abbondantemente parlato di flat tax, il vicepremier attacca: ''Tria e' il nostro ministro e portera' avanti quello che e' il programma dell'intero governo che, nella prossima manovra economica, avra' nel taglio delle tasse il punto centrale. Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse e' la priorita' di questo Paese. Tagliare le tasse non e' un capriccio di Salvini''. E ancora: ''I MINIBOT sono uno strumento, un mezzo per raggiungere il fine del pagamento dei debiti dello Stato nei confronti delle famiglie e delle imprese. Se il ministro ha un'idea diversa la porti al tavolo, altrimenti si fa quello che il Parlamento ha approvato e che c'e' nel contratto di governo''.