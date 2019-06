TAR LAZIO BOCCIA SEA WATCH

martedì 18 giugno 2019ROMA - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Sea Watch. Lo rende noto il viminale. L’ong si era rivolta in via d’urgenza al Tar del Lazio per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il 'no allo sbarco'. Simona Bordonali, deputata della Lega, a Radio Cusano Campus, aveva commentato questa mattina il ricorso al Tar della ong Sea Watch per impugnare il blocco del Viminale: ''Attraverso il decreto sicurezza abbiamo finalmente la possibilità di bloccare queste Ong. Oggi il numero degli sbarchi è diminuito, però il decreto sicurezza bis va nella direzione di limitare ulteriormente questo traffico di esseri umani. Nel momento in cui ci sono problemi per le persone a bordo, l'Italia ha sempre risposto prontamente facendo sbarcare e prestando la massima attenzione a chi aveva problemi. Queste persone vengono raccolte a poche miglia dalla Libia e il porto sicuro più vicino alla Libia non è né Lampedusa né qualunque altro porto italiano. C'è la Tunisia, c'è Malta. Queste ong sono di proprietà straniera e sono sempre battenti bandiera straniera, quindi le responsabilità se le devono prendere i Paesi di provenienza di queste ong''. Sull'inchiesta di Repubblica che ha rivelato che la Germania riporta in Italia i migranti via aereo poi afferma: ''E' una situazione assolutamente vergognosa, sia per come sono state rimpatriate queste persone senza avvisare l'Italia e sia per come queste persone sono state trattate. Salvini l'ha già detto, siamo pronti a chiudere anche gli aeroporti.