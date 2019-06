FACEBOOK INVENTA UNA VALUTA

martedì 18 giugno 2019Si chiamerà Libra la valuta digitale con cui Facebook si prepara a entrare nel mondo della finanza. Simile a Bitcoin, la moneta elettronica ideata dal colosso dei social si basa sulla tecnologia blockchain, ma è pensata per essere scambiata senza fluttuazioni dei prezzi: infatti sarà una stablecoin interamente coperta da un fondo di riserva costituito da diverse valute. I dettagli sono stati illustrati all'agenzia Dpa da David Marcus, ex presidente di Paypal, quindi passato a Messenger e oggi responsabile di Calibra, la sussidiaria di Facebook che avrà il compito di gestire i portafogli (disponibili su Messenger, WhatsApp e come singola app) e lanciare i servizi informatici e finanziari legati al progetto Libra. Calibra - ha sottolineato - non offrirà a Facebook l'accesso ai dati delle transazioni mentre, inizialmente, il sistema sarà utilizzato principalmente per i trasferimenti tra diverse valute. Annunciando le prospettive del servizio Calibra ha spiegato che l'obiettivo è di permettere di inviare denaro digitale a tutti ''attraverso uno smartphone, a basso costo e con la stessa facilità e rapidità con cui si invia un messaggio di testo'' per poi giungere a ''pagare le bollette semplicemente schiacciando un pulsante, acquistare una tazza di caffè scansionando un codice o gestire il trasporto pubblico locale senza la necessità di portare contanti''. Quindi, Facebook inventa una valuta. Come mai la Bce tace? Se è ''legale'' perchè i minibot non lo sarebbero, secondola Bce? Draghi ha il dovere di rispondere.