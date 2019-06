COMMISSARIO DIFENDA L'ITALIA

martedì 18 giugno 2019'Il mio impegno e' che il Commissario che andra' a rappresentare 60 milioni di italiani andra' a occuparsi non di filosofia, non di agenzie viaggi ma di lavoro, di impresa e di artigianato, ad occuparsi di vita vera. E se e' qua fra noi magari tornera' l'anno prossimo con i compiti a casa svolti e chiedero' a questo Commissario, da azionista di questo Governo, di ricordarsi che e' indicato dal Governo italiano per difendere gli interessi dei lavoratori e delle aziende italiane'. Cosi' il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini nel suo intervento all'Assemblea di Confartigianato. Al termine dell'Assemblea, alla domanda se si riferisse al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, presente in sala glissa con un 'c'erano 1.500 persone, ci sono 1.500 potenziali commissari europei che pero' avranno il dovere - ha ribadito - occuparsi di economia, di lavoro e di fare gli interessi del popolo italiano'. Ma lei pensa a Giorgetti? 'Io penso a tante cose', ha risposto.