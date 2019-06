USA: MILIONI DI ESPULSIONI

martedì 18 giugno 2019L'Ice, l'ormai temutissima - grazie al Presidente Trump - forza di sicurezza per il controllo dell'immigrazione negli Usa, inizierà dalla prossima settimana a espellere ''milioni di stranieri illegali che sono entrati in modo illecito negli Stati Uniti''. Lo ha annunciato nella notte Donald Trump con un tweet in cui afferma che ''verranno rimpatriati tanto velocemente quanto sono entrati''. Nel tweet Trump aggiunge che il Messico ''sta facendo un buon lavoro nel fermare le persone sul suo confine meridionale'' e che il Guatemala ''si sta preparando'' a firmare un accordo in base al quale i rifugiati dovranno chiedere asilo nel primo Paese d'arrivo. ''Gli unici che non vogliono fare niente sono i democratici del Congresso'', conclude. In realtà, non è chiaro a cosa alludesse Trump con il tweet notturno che è arrivato a poche ore dall'atteso comizio ad Orlando per il lancio della campagna per la rielezione. Non sono state annunciate operazioni dell'Ice per le prossime settimane e la Casa Bianca non ha fornito chiarimenti a riguardo, riporta il sito The Hill.