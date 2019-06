DI MAIO: UE RICATTA L'ITALIA

martedì 18 giugno 2019''Nella risoluzione, che presenteremo in aula questa settimana, sicuramente chiederemo di evitare la procedura d'infrazione, ma senza tagli ai servizi, facendo valere le ragioni della seconda forza manifatturiera d'Europa. E senza seguire le ricette sbagliate dell'Europa''. Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista a La Verita'. ''La linea sbagliata - sostiene Di Maio - e' quella dell'Europa. Basta vedere quello che hanno fatto in Grecia. Anzi, io penso che quello dell'Europa nei nostri confronti sia un ricatto. Non vorrei che questa procedura d'infrazione s'andasse a intersecare con altre vicende, come le nomine dei commissari europei. Non vorrei che si volesse indebolire l'Italia. E' italiano il presidente del Parlamento europeo in uscita, e' italiano il governatore della Bce in uscita, e quindi, come Paese fondatore, avremmo le carte in regola per rivendicare un commissario pesante''. La procedura, sostiene il capo M5S, ''potrebbe essere un modo per dire: non chiedete troppo, senno'? Fra l'altro ricordiamo che la procedura riguarda un debito fatto dal governo guidato dal Pd''.