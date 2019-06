MELONI: GOVERNO SOVRANISTA!

martedì 18 giugno 2019Per Giorgia Meloni l'ultimo mese e' stato denso di soddisfazioni: l'exploit alle Europee, Fi sorpassata nei sondaggi, i complimenti di Orba'n, le vittorie alle amministrative, la conquista di Cagliari. Altro che piccola Fiamma.. ''Sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto, - dice in una intervista a ''Libero Quotidiano'' - ci e' costato tanto, tanto lavoro ma la destra c'e', cresce, vince, rispetto a chi pensava che potesse essere cancellata dopo le note vicende. Sono fiera che questo merito possa essere ascritto a noi''. Paolo Truzzu e' il nuovo sindaco del capoluogo sardo con FdI primo partito della coalizione. ''E' la dimostrazione che continuiamo a crescere, che abbiamo una classe dirigente nel territorio estremamente spendibile e che il nostro e' un partito credibile per governare a livello locale e nazionale''. Strappata alla sinistra l'ennesima citta' simbolo. Questo destra-centro, insomma, e' una cosa seria. ''E' la conferma che c'e' un centrodestra vincente, a traino sovranista, con Fdi e Lega, e penso che cio' debba rappresentare un segnale anche per il governo nazionale. E si', per la sinistra non esistono piu' roccaforti, lo abbiamo dimostrato ancora prima di Cagliari con la vittoria di Pistoia, strappata da FdI dopo settant'anni. Questo e' il frutto della credibilita' dei percorsi, dei progetti e di una destra che sui temi sociali e' stata molto piu' credibile di una sinistra schiacciata sui poteri forti e sulle banche''.