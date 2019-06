GRECIA:SYRIZA 24,6% ND 34,4%

martedì 18 giugno 2019Il principale partito di opposizione in Grecia, Nuova democrazia (Nd), di destra, mantiene quasi 10 punti percentuali di vantaggio rispetto allo schieramento governativo Syriza in vista delle elezioni anticipate del 7 luglio. E' quanto emerge da un sondaggio condotto dall'emittente ''Proto Thema''. Nd, se si votasse oggi, prenderebbe il 34,4 per cento dei voti; contro il 24,6 per cento di Syriza, partito del premier uscente Alexis Tsipras, che sarebbe quindi seconda forza con 9,8 punti percentuali di distanza dai rivali dell'opposizione di centro-destra. Piuttosto distanti tutti gli altri partiti: terzo figura il Movimento per il cambiamento (Kinal) al 7,1 per cento, che precede il Partito comunista al 4,9 per cento e Alba dorata al 3,5 per cento. Il principale dilemma alle prossime elezioni parlamentari in Grecia e' ''se il paese procedera' con sicurezza e con tutti i greci o rischiera' il suo ritorno al deragliamento fiscale e alla supervisione del Fondo monetario internazionale'', ha detto il primo ministro Alexis Tsipras durante la sua visita sabato all'isola di Rodi. Rispetto all'esito delle elezioni europee, che hanno sancito la prima sconfitta per Syriza negli ultimi anni, Tsipras ha detto di comprendere ''l'insoddisfazione'' dei cittadini e il messaggio inviato al governo. Il premier ha pero' rilevato che le elezioni parlamentari hanno un significato ''totalmente diverso'' dalle europee perche' si superano le ''linee ideologiche'' espresse nella campagna elettorale per il rinnovo dell'europarlamento. ''Il principale dilemma, indipendente dalle proposte delle parti, si riferisce al futuro del Paese'', ha sottolineato.