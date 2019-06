AFRICANO ATTACCA VIGILESSA

lunedì 17 giugno 2019BARLETTA - Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, e l'assessore Michele Lasala hanno espresso ''solidarieta' e vicinanza'' a una vigilessa aggredita mentre era in servizio al mercato sabato da un venditore ambulante africano, poi arrestato. ''Quello che e' capitato sabato scorso a una vigilessa del locale Comando di Polizia municipale, il sottufficiale del nucleo di polizia Annonaria Carmela Rondinone, la quale intervenendo nel corso del mercato settimanale e' stata aggredita e strattonata da un ambulante abusivo, e' un episodio meritevole di condanna e biasimo'', scrivono i due amministratori locali in una nota: ''All'agente di polizia locale, che e' stata ineccepibile nello svolgimento del suo servizio, tanto da appurare che la merce venduta dalla persona controllata era contraffatta e da assicurare l'uomo, risultato fra l'altro irregolare in Italia, alla giustizia, va la vicinanza dell'Amministrazione comunale, per l'abnegazione e lo spirito di servizio''.