FRANCIA AMMAZZATA DALL'EURO

lunedì 17 giugno 2019PARIGI - Nel 2018 la quota delle esportazioni della Francia su beni e servizi della zona Euro si e' stabilizzata al 14,3% secondo l'Istituto Rexecode. Lo scrive il quotidiano francese La Tribune. Tale stabilita' non cancella il declino subito dalla Francia dal 2000, cioè dall'entrata in vigore dell'euro, ne' la disindustrializzazione che tocca il Paese da due decenni. In effetti nel 2000 le esportazioni francesi rappresentavano il 17,9% di quelle europee, ossia 3,6 punti in piu', che corrispondono ad una perdita di circa 185 miliardi di euro di esportazioni l'anno per l'economia francese. Dal lato dell'industria va inoltre segnalato che la Francia e' il paese della zona euro in cui il numero delle imprese industriali e il relativo impiego sono diminuiti di piu' dall'inizio degli anni 2000. La disindustrializzazione e' quindi un problema maggiore per il paese da cui scaturiscono problematiche legate all'equilibrio dei territori e alla coesione sociale.