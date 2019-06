MORTE CUCCHI, PARTI CIVILI

lunedì 17 giugno 2019L'Arma dei Carabinieri, la presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri della Difesa e dell'Interno sono stati ammessi come parte civile nel procedimento a carico di otto militari (dal generale Alessandro Casarsa in giu' seguendo la linea gerarchica) accusati dei falsi e dei depistaggi legati alla vicenda di Stefano Cucchi, il geometra 31enne deceduto il 22 ottobre del 2009 all'ospedale Sandro Pertini, sei giorni dopo essere stato arrestato per detenzione di droga e picchiato in caserma per essersi rifiutato di sottoporsi al fotosegnalamento. Lo ha deciso il gup Antonella Minunni dopo una lunga camera di consiglio. Parte civile saranno anche i familiari di Cucchi (dalla sorella Ilaria ai genitori), i tre agenti della polizia penitenziaria (imputati nel primo processo e assolti in ogni grado di giudizio), il carabiniere Riccardo Casamassima (che con le sue dichiarazioni ha consentito alla procura di riaprire le indagini sulla morte di Stefano) e Cittadinanzattiva onlus. Non e' stata accolta, invece, la domanda avanzata dal Sindacato dei Militari perche' non esisteva all'epoca dei fatti.