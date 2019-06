RETATA POLFER NELLE STAZIONI

lunedì 17 giugno 2019Sono 45.558 le persone identificate e 40 quelle arrestate, di cui 10 nel solo weekend, mentre gli indagati sono 332: e' questo il bilancio dei controlli della Polizia ferroviaria durante una settimana di verifiche intense nelle stazioni ferroviarie italiane, che ha visto l'impiego di 4.465 pattuglie in stazione e 1.136 a bordo treno. In particolare i 10 arresti del fine settimana hanno riguardato principalmente gli autori di furti ai danni dei viaggiatori e persone in possesso di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, a Milano 2 cittadine della Bosnia-Erzegovina sono state arrestate per furto aggravato colte in fragrante mentre derubavano il portafoglio dalla borsa di una donna in metropolitana. Alla stazione di Genova Principe un ventiduenne di origine magrebina e' stato fermato con addosso il telefono cellulare rubato poco prima a bordo di un treno Intercity. Nel tentativo di fuggire all'arresto il giovane ha colpito uno degli operatori causandogli delle lesioni e una volta portato negli uffici della polizia e' stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico di 20 cm. Nella stazione di Venezia Mestre, infine, un cittadino nigeriano e' stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti: nel suo zainetto e' stato trovato circa 1,1 kg di marijuana incartata in un foglio di nylon. In totale sono 41 i minori non accompagnati, rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunita', 81 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare e 101 le sanzioni fatte dagli operatori in materia di sicurezza ferroviaria.