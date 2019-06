BORIS JONSON VICINO VITTORIA

lunedì 17 giugno 2019LONDRA - Boris Johnson si avvicina sempre di più alla leadership dei Conservatori e alla poltrona di primo ministro. In particolare, due sono gli indizi più rilevanti e giungono da due suoi avversari politici. Il primo riguarda Matt Hancock, il ministro della Salute che venerdì si è ritirato dalla corsa per la guida dei Tories. In un articolo sul Times, Hancock ha annunciato il suo appoggio a Johnson, definito il ''candidato migliore per unire il Partito conservatore'', realizzare la Brexit e riunire il Paese. Il secondo indizio viene dall'intervista che il ministro dell'Ambiente Michael Gove, probabile avversario di Johnson nel ballottaggio a due per la leadership, ha rilasciato al programma 'Today' della Bbc. Gove, che nei giorni scorsi era stato molto duro con Johnson, ha speso gran parte dell'intervista a difendere il rivale dagli attacchi della critica. In particolare, Gove ha negato che le idee di Johnson sulla Brexit siano contrarie agli interessi delle imprese e ha respinto le accuse di 'indegnità morale' mosse contro l'ex ministro degli Esteri. ''Boris e tutti gli altri candidati sono persone che sotto qualsiasi aspetto hanno quel che serve per essere potenzialmente un buon primo ministro'', ha detto Gove.