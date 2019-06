SARDEGNA: VINCE LEGA CON CDX

lunedì 17 giugno 2019Continua lo spoglio delle schede per le amministrative in Sardegna, con una affluenza in netto calo rispetto alla tornata elettorale precedente e che si ferma al 55,3 per cento. Al voto in tutto sono 28 comuni, tra cui Cagliari, Sassari e Alghero. A Sassari, quando sono state scrutinate 110 su 136 sezioni, si prefigura il ballottaggio tra Mariano Brianda per il centrosinistra (33,77 per cento dei consensi) e Nanni Campus, ex primo cittadino ed ex senatore di Forza Italia (30,81 per cento dei consensi). Ad Alghero, invece, e' Mario Conoci (Partito Sardo d'Azione) il nuovo sindaco . Conoci, candidato del centrodestra, con il 53,1 per cento delle preferenze, ha sconfitto il sindaco uscente Mario Bruno del centrosinistra, che si e' fermato al 31,9 per cento, staccando Roberto Ferrara, candidato del Movimento cinque stelle, fermo al 14,98 per cento. Torna al centrodestra, anche Cagliari. Il candidato di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu, dopo un testa a testa con la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra, ha superato la fatidica soglia del 50 per cento di consensi. Quando mancano ormai una manciata di schede da scrutinare (166 su 174) Truzzu si attesta infatti al 50,39 per cento contro il 47,55 per cento di Ghirra. Ma questa tornata elettorale sull'isola consegna anche un primo cittadino alla Lega. A Villasimius, infatti, il nuovo sindaco e' il candidato del Carroccio Gianluca Dessi' con 1.524 voti (il 65,3 per cento dei consensi), mentre Salvatore Sanna, candidato della lista ''Villasimius bene comune'' si ferma a 810 voti (il 34,7 per cento dei consensi).